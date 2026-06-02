पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ‘वंदे मातरम’ का पाठ हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में रहना है तो वंदे मातरम, जन गण मन बोलना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हर स्कूल और मदरसे में ‘वंदे मातरम’ का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। देश में रहना है तो वंदे मातरम, जन गण मन बोलना पड़ेगा, 26 जनवरी और 15 अगस्त का सम्मान करना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “यह भारतीय संस्कृति है। यह सनातन संस्कृति है। भारत को हिंदुस्तान और इंडिया दोनों के नाम से जाना जाता है। देश में रहना है तो सब की संस्कृति को मानकर चलना चाहिए। यह देश किसी और के हाथ में नहीं जा सकता।”

#WATCH | Hooghly: West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "'Desh mein rehna hai toh Vande Mataram, Jana Gana Mana bolna padega, 26 January aur 15 August ka sammaan karna hoga'…"



He says, "The recitation of 'Vande Mataram' has been made mandatory in every school… This is Indian… pic.twitter.com/eJuTOA5WEx — ANI (@ANI) June 2, 2026

शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सोमवार को हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में नबान्न में आयोजित मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इस विस्तार के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या अब 6 से बढ़कर 41 हो गई है।

ममता बनर्जी का धरना

वहीं, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल में राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कथित तौर पर हुए हमलों के विरोध में मंगलवार को मध्य कोलकाता में धरना दिया। ममता ने इस बात पर जोर दिया कि वह हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंझधार में नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने टीएमसी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विरोधी पार्टियां जल्द ही देशव्यापी विरोध कार्यक्रम तैयार करेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें