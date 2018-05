बीजेपी से बगावत कर चुके सांसद ने शेयर की तेजस्वी यादव के साथ अपनी फोटो, बताया ‘वंडरब्वॉय’

बीजेपी से निलंबित और बिहार के दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। बीजेपी से बगावत कर चुके कीर्ति आजाद ने तेजस्वी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें वंडरब्वॉय बताया है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव से हुई, जहां बीजेपी से निलंबित सांसद और उनकी पत्नी ने तेजस्वी के साथ फोटो खिंचवाई। इसी फोटो को ट्विटर पर शेयर करते वक्त कीर्ति ने तेजस्वी को बिहार का वंडरब्वॉय बताया। उन्होंने लिखा, ‘पटना एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में बिहार के वंडरब्वॉय तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई और साथ में दिल्ली तक के लिए उड़ान भरी। मेरी पत्नी पूनम भी साथ में थीं।’ जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें कीर्ति तेजस्वी के गले में हाथ डालकर बैठे हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कीर्ति की पत्नी भी बैठी दिख रही हैं।

, met at the waiting lounge at Patna and travelled on the same flight to Delhi with #WonderBoy of Bihar @yadavtejashwi . My wife Poonam accompanied me pic.twitter.com/Ag7ADPX24m

— Kirti Azad (@KirtiAzadMP) May 19, 2018