अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, 'सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर से बेहद दुखी हूं। भारत के लोगों और उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

Hamid Karzai, Former President of Afghanistan: Deeply saddened to hear of the loss of Behinji Sushma Swaraj. A tall leader and a great orator and people’s person. My profound condolences to the people of India and her family and friends. (file pics) pic.twitter.com/GSHtcz0uma