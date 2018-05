आवारा कुत्तों के काटने से 14 बच्चों की मौत पर बीजेपी मंत्री बोले- कोई किसी को काट ले तो हम क्या करें

यूपी के सीतापुर और उसके आस-पास के इलाकों में कुत्तों के कारण लोग दहशत में हैं। लगभग महीने भर के अंदर आवारा कुत्तों के काटने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इस मामले से अपना पल्ला झाड़ा है। दरअसल मंत्री सुरेश खन्ना वाराणसी में कीसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। इस प्रेस वार्ता में जब एक पत्रकार ने उनसे कुत्तों के काटने के कारण हुई मौतों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा- अगर कोई जानवर कहीं गुसा और उसने किसी को काट लिया तो इसमें शासन और सत्ता कहां से बीच में आता है। बता दें कि कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पिछले एक महीने के दौरान आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। आदमखोर कुत्तों ने सीतापुर में अब तक 14 बच्चों की जान ली है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही जिले का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की थी और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे।

Ab koi jaanwar kahin ghusa aur usne kisi ko kaat liya toh usme shaasan aur satta kahaan se beech mein aate hain?: Suresh Kumar Khanna,UP Minister on attacks by stray dogs which claimed the lives of 14 children in Sitapur. pic.twitter.com/iqOtjrb792

