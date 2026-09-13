सूरत में शनिवार को कई मजदूर जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ हफ्ते पहले भी टेक्सटाइल मजूदर सड़क पर उतरे थे। मजदूरों ने मांग की थी कि उनकी शिफ्ट आठ घंटे की हो और रविवार उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाए।

मजदूरों ने बताया कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के मालिकों ने उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया था।

मजदूरों ने दावा किया कि अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और वे बिना किसी ब्रेक के दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं।

पुलिस पर लगाया धमकाने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब एक मजदूर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी तस्वीरें ले रही है और धमकियां दे रही है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) राजदीप सिंह नाकुम ने बीच-बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से कलेक्ट्रेट और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद नहीं थे। बाद में, मजदूर नेताओं और पुलिस अफसरों के बीच बातचीत के बाद मजदूर वहां से चले गए।

जन्मभूमि भारत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अजय दुबे ने पुलिस अफसरों को मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा।

लेबर कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए

यूनियन ने मांग की है कि रविवार की छुट्टी के अलावा, टेक्सटाइल मजदूरों को हर महीने की सात तारीख तक वेतन दिया जाए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 18 लाख से ज्यादा प्रवासी मजूदर काम करते हैं। मजदूरों से ओवरटाइम काम करवाया जाता है और उन्हें प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और ग्रेच्युटी बोनस जैसे जरूरी फायदे नहीं मिलते हैं।

धरना देने की चेतावनी

मजदूर नेता अजय दुबे ने कहा, “हम अगले हफ्ते किसी कामकाजी दिन फिर से आएंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।” प्रदर्शनकारी मजदूर अरविंद राज विश्वकर्मा ने कहा कि अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारी मांगें सुनने वाला कोई नहीं है। हम 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। हमारे शरीर को भी आराम की जरूरत है।”

द इंडियन एक्सप्रेस ने लेबर डिपार्टमेंट के अफसरों से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

वेदांत इको पार्क-2 में एम्ब्रॉयडरी यूनिट चलाने वाले विशाल गोटी ने कहा कि मजदूरों को इस महीने की 7 तारीख से पहले उनकी मजदूरी मिल गई थी लेकिन रविवार की छुट्टी और आठ घंटे की शिफ्ट की उनकी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है।

प्रोडक्शन और बिजनेस पर असर पड़ेगा

विशाल गोटी ने कहा, “बिजली की समस्या के कारण हम गुरुवार को साप्ताहिक छुट्टी देते हैं। ऐसे में हम रविवार को एक और साप्ताहिक छुट्टी कैसे दे सकते हैं? इससे हमारे प्रोडक्शन और बिजनेस पर असर पड़ेगा।”

कई फैक्ट्रियों में हुआ था जोरदार प्रदर्शन

पिछले महीने, सूरत के अमरोली इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट, वेदांत इको पार्क-2 की दो एम्ब्रॉयडरी यूनिट में बड़ी संख्या में मजदूर घुस गए थे। यह विरोध प्रदर्शन 16 अगस्त को सूरत के अमरोली के वेदांत इंडस्ट्रियल इलाके में शुरू हुआ था, बाद में अंजनी इंडस्ट्रीज, कतारगाम, सचिन GIDC, पिपोदरा और कदोदरा तक फैल गया। कई फैक्ट्रियों में मजदूरों ने कामकाज पूरी तरह रोक दिया था और प्रदर्शन किया था।

इसके बाद, मजदूरों की मांगों पर चर्चा करने के लिए राज्य के श्रम विभाग के प्रतिनिधियों और टेक्सटाइल यूनिट के मालिकों के बीच बैठक हुई। हिंसा के बाद अमरोली पुलिस स्टेशन में कुल तीन एफआईआर दर्ज की गईं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

एक एफआईआर के मुताबिक, अमरोली में मजदूरों ने जबरदस्ती 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद करवा दी थीं। पत्थरबाजी की घटना में घायल हुए क्राइम ब्रांच के अफसर अमित कुमार दुबे ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे की शिकायत के आधार पर 17 अगस्त को अमरोली पुलिस स्टेशन में 500 मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

यह भी पढ़ें- क्यों भड़क रहा है कर्मचारियों का गुस्सा?

2026 की शुरुआत से ही औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किए जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। 2 फरवरी को बिहार के औद्योगिक शहर बरौनी से विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई और इसके बाद कम से कम कर्मचारियों द्वारा पांच जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।