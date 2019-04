आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप केस के मामले में सूरत के सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नारायण साईं को रेप के आरोप में दोषी करार दिया है। वहीं सजा का ऐलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। बता दें कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत में दो बहनों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

क्या है पूरा मामला: बता दें कि आसाराम के बेटे नरायण साईं पर गुजरात के सूरत में दो बहनों के साथ दुषकर्म करने का आरोप है। बड़ी बहन ने आसारम पर 1997 और 2006 में अहमदाबाद में स्थित मोटेरा आश्रम में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वहीं छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर यौन शौषण का आरोप लगाया था।

Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram found guilty in a rape case, by Surat Sessions Court. Sentence to be pronounced on April 30 (file pic) pic.twitter.com/zKLosJBOoG

— ANI (@ANI) April 26, 2019