गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 39 साल के आहार विशेषज्ञ की हत्या कथित तौर पर उसके पति ने की थी और बॉडी को सीमेंट में छिपा दिया। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि महिला की बॉडी को छिपाने के लिए लकड़ी के बक्से में रखकर मिट्टी और सीमेंट से ढक दिया गया था। शिल्पा साल्वे के पति विशाल को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस हत्या की गहराई से जांच कर रही है, जिसने पूरे सूरत शहर को झकझोर कर रख दिया है।

पति ने ही दर्ज कराई थी शिकायत

शिल्पा पहले सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आहार विशेषज्ञ के तौर पर काम करती थी। उसने बाद में अपना क्लिनिक खोल लिया था। विशाल पहले एक डायमंड पॉलिशिंग फैक्ट्री में काम करता था लेकिन लगभग आठ साल से बेरोजगार था। पिछले हफ्ते पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि शिल्पा लापता है। फिर वह घर से चला गया, और अपने कबूलनामे वाली एक चिट छोड़ गया।

रोजाना झगड़े के कारण पति ने की हत्या

पुलिस के मुताबिक विशाल और शिल्पा के बीच रोजाना झगड़ा होता था और उसे शक था कि उसका किसी और से अफेयर है। शिल्पा उसे अपना मोबाइल फोन चेक करने से मना कर देती थी और इसी वजह से अक्सर झगड़े होते थे। दोनों के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 13 और आठ साल है।

पुलिस के मुताबिक विशाल ने पत्र में लिखा, “कई सालों की अच्छी शादी के बाद, मेरी पत्नी के बर्ताव में बदलाव आया, हमारे रिश्ते खराब हो गए, और हम अक्सर झगड़ते थे। रोजाना झगड़ों से तंग आकर और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मैंने यह जुर्म किया है और इसमें कोई और शामिल या ज़िम्मेदार नहीं है। मैंने 20 अप्रैल को यह जुर्म किया और उसकी बॉडी को सलाबतपुरा में अपने पुश्तैनी घर में छिपा दिया।”

शिल्पा के पिता प्रदीप कोस्टा की शिकायत के बाद पुलिस ने अब विशाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।प्रदीप कोस्टा ने पुलिस को बताया है कि शिल्पा और विशाल की शादी 2010 में हुई थी। विशाल डायमंड इंडस्ट्री में काम करता था लेकिन पिछले कुछ सालों से बेरोज़गार था। इस वजह से उसके और शिल्पा के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसे अकेले ही घर चलाना पड़ता था।

छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रदीप कोस्टा ने पुलिस को बताया है कि वह उनके बीच सुलह कराने के लिए कई बार सूरत गए थे। 21 अप्रैल को उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। विशाल ने प्रदीप को बताया कि शिल्पा हॉस्पिटल से वापस नहीं आई है। परेशान पिता को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह सूरत भागे और अपने दामाद से पूछताछ की, लेकिन उन्हें गोलमोल जवाब मिले। इसी समय, विशाल ने एक रिश्तेदार के फ़ोन पर कन्फेशन लेटर डालकर भागने की कोशिश की। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।

सीमेंट से बॉडी को छिपाने की कोशिश

पुलिस ने कहा है कि पत्र से वह सलाबतपुरा में विशाल के घर पहुंचे। पहली मंज़िल पर उन्हें शिल्पा की बॉडी एक लकड़ी के बक्से के अंदर मिली। इंस्पेक्टर आरए जडेजा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “लाश को 4.5 स्क्वायर फुट के लकड़ी के बक्से में मिट्टी और सीमेंट के मिक्सचर में छिपाया गया था। उसने उस पर पानी नहीं डाला था। आरोपी ने अपने पत्र में जुर्म कबूल कर लिया है। उसने यह भी कहा है कि उसे उसके कैरेक्टर पर शक था।20 अप्रैल को वह शिल्पा को अपनी बाइक पर सलाबतपुरा में अपने पुश्तैनी घर ले गया। वहां, उसने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगा दिया। उसका पत्र देखने के बाद, हम उसके पुश्तैनी घर पहुंचे और लाश मिली।”

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