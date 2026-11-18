राजस्थान के उदयपुर के एक व्यापारी जिन्होंने सूरत में एक छोटी सी कपड़े की दुकान से शुरुआत कर 15 करोड़ा सालाना टर्नओवर का बिजनेस खड़ा कर दिया अब पूरे परिवार सहित वैराग्य अपनाने जा रहे हैं। इस व्यापारी परिवार की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। परिवार सालों तक सूरत में रहा और अब जैन साधु का जीवन अपनाने जा रहे हैं।

47 साल के दिलीप भाई भोगर उनकी 45 साल की पत्नी ज्योति बेन और उनकी बेटियां छवि (22) और चारवी (14) 08 फरवरी 2027 को सूरत में जैन साधु जीवन में दीक्षा लेंगे। पहले ही उनकी एक बेटी शैली ने 2023 में दीक्षा ली थी और अब साध्वी दर्शिता के नाम से जानी जाती हैं।

दिलीप भाई उदयपुर जिले के जसवंतगढ़ गांव से सूरत चले गए जहां उन्होंने एक ही दुकान से कपड़ा बेचना शुरू किया। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ा उन्होंने दो और दुकानें खोलीं और कई मशीनें लगाईं।

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वह अपने टेक्सटाइल बिजनेस को और बढ़ाने का प्लान बना रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक जैन आचार्य से हुई। इस मुलाकात से जैन धर्म में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई और वह साधु जीवन की ओर खिंचे चले आए।

2023 में उनकी बेटी शैली के दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बिजनेस कम करना शुरू कर दिया और खुद भी दीक्षा लेने का फैसला किया। उनकी पत्नी ज्योति बेन और उनकी दो और बेटियों छवि और चारवी ने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया।

करियर के टॉप पर थीं बेटियां

छवि ने ग्राफ़िक डिजाइन में BBA किया और क्रोशिया से बनी सजावटी और काम की चीजे बेचना शुरू कर दिया। चार महीने बाद उसने बिज़नेस छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता साधु बन गए थे। चारवी ने क्लास 9 के बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और सूरत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुटबॉल खेली है।

दीक्षा लेने से परिवार के चारों सदस्यों ने जैन साधुओं के साथ रहकर पैदल यात्रा करना, खाने-पीने और रोजाना के व्यवहार के नियमों का पालन करना और साधु जीवन की जरूरतों के लिए तैयारी करना सीखा।

हादसे से जुड़ी एक भावुक कहानी, क्यों लिया फैसला?

परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति और सारी सुख-सुविधाओं से भरी जिंदगी थी लेकिन एक हादसे ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। जी न्यूज के अनुसार, करोड़पति जैन परिवार के इस फैसले के पीछे दिलीप भाई का एक गंभीर रोड एक्सीडेंट बताया जा रहा है।

उनकी पत्नी ज्योति बेन के अनुसार, कुछ समय पहले ही उनके पति का बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी जान बच पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन गुरु और ईश्वर की कृपा से वह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे।

इस घटना के बाद पूरे परिवार को जीवन की अनिश्चितता और सांसारिक सुखों की अस्थिरता का एहसास कराया। इसके साथ ही परिवार की सोच और जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। अब सोशल मीडिया पर परिवार के इस फैसले की चर्चा हो रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा था कि यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…