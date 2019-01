गुजरात के सूरत शहर में एक कपल ने अपने वेडिंग कार्ड में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को चंदा देने की अपील की है। साथ ही, कार्ड के पिछले हिस्से पर राफेल डील से संबंधित तथ्य भी प्रकाशित कराए हैं। यह वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

22 जनवरी को होगी शादी : सूरत में रहने वाले युवराज 22 जनवरी को साक्षी नाम की युवती से शादी करेंगे। उन्होंने अपनी शादी के लिए खास कार्ड डिजाइन कराया। इसमें दूल्हा और दुल्हन कार्यक्रम की डिटेल व वेन्यू के अलावा अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कार्ड में लिखवाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देकर जीत दिलाएं। साथ ही, नमो ऐप के जरिए अपना योगदान भी करें। साक्षी और युवराज का कहना है कि अगर हमारे मेहमान ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए तोहफे जैसा ही होगा। इस वेडिंग कार्ड को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी।

Voice of People seen in #WeddingCard #Rafale facts #KeepCalmTrustNaMo pic.twitter.com/5aQD4vfETi

— Bindesh Pandya (@bindeshpandya) January 12, 2019