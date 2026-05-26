पंजाब में मंगलवार को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएं।

अदालत ने कहा कि पंजाब के चुनाव आयोग को 2024 में एक फैसले में की गई टिप्पणियों की ओर ध्यान देना चाहिए था। इस टिप्पणी में बैलट पेपर पर वापस लौटने को पीछे जाने वाला कदम बताया गया था।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि अब चुनाव में जब एक ही दिन का वक्त बचा है तो क्या किया जा सकता है। पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के जरिये कराने का फैसला किया था।

सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 22 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था कि याचिका काफी देर से दाखिल की गई और चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है।

सामाजिक कार्यकर्ता रुचिता गर्ग की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी। वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी और एडवोकेट अलभ्य धमिजा ने इस मामले में पैरवी की। नचिकेता जोशी ने कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हुई थी और याचिका 15 मई को ही दाखिल कर दी गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई 19 मई को की।

29 मई को होगी मतगणना

इस बीच, पंजाब में मंगलवार को आठ नगर निगमों सहित 103 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतगणना 29 मई को होगी। नगर निकायों के 1,896 वार्डों में मतपत्रों के जरिये मतदान हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक जारी रहेगा।

मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट- इन आठ नगर निगमों में मतदान हो रहा है। इसके अलावा, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान जारी है। स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं।

आम आदमी पार्टी ने उतारे सबसे ज्यादा उम्मीदवार

राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (आप) ने सबसे अधिक 1,801 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं, कांग्रेस के 1,550, भाजपा के 1,316, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के 1,251 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 96 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 1,528 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

नगर निकाय के चुनाव में 35,45,567 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 17,11,635 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, 740 बूथ को संवेदनशील और 275 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। लगभग 35,000 चुनाव कर्मियों और 32,000 पुलिस कर्मियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है। सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पंजाब सरकार ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 26 मई को राज्य में छुट्टी घोषित की है।

यह अवकाश चंडीगढ़ स्थित पंजाब के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू है।

इन निकाय चुनावों को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों- आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और शिअद- के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने-अपने चुनाव चिह्नों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

बड़े नेताओं ने झोंकी चुनाव में ताकत

आप सरकार के मंत्रियों- अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारुचक ने आप के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर, शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ CBI जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।