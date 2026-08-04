सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के 64 वर्षीय जहीरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की हिरासत में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करेगी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पुलिस हिरासत के दौरान जहीरुद्दीन को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और उन्हें जबरन उनकी ही दवाइयों की करीब 100 गोलियां निगलने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

क्या है पूरा मामला?

जहीरुद्दीन गयासुद्दीन शेख को 16 मई को ‘गौ हत्या’ से जुड़े एक मामले में पहले सरखेज पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह मामला अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत दर्ज था।

एफआईआर के मुताबिक, परिवार का आरोप है कि सरखेज पुलिस के पास इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार (जूरिस्डिक्शन) नहीं था और गिरफ्तारी के समय परिवार को कोई अरेस्ट मेमो भी नहीं दिया गया। इसी कारण हिरासत को शुरुआत से ही गैरकानूनी बताया गया है।

हिरासत में बिगड़ी तबीयत

परिवार का कहना है कि हिरासत में जहीरुद्दीन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया। 18 मई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद वेजलपुर पुलिस ने उन्हें दोबारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन के सर्विलांस रूम में रखा।

100 गोलियां जबरन खिलाने का आरोप

एफआईआर के अनुसार, सबसे गंभीर आरोप यह है कि 18 और 19 मई की रात पुलिस हिरासत में शेख को जबरन उनकी डायबिटीज की लगभग 90 मेटफॉर्मिन और 10 ग्लाइमेपिराइड यानी कुल करीब 100 गोलियां निगलने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

पत्नी को मिलने नहीं दिया गया

परिवार का आरोप है कि जहीरुद्दीन की पत्नी रुखसानाबानू जब पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने पहुंचीं तो पुलिस ने उन्हें दो बार मिलने से रोक दिया और कथित तौर पर वहां से जबरन बाहर निकाल दिया।

‘डाइंग डिक्लेरेशन’ का दावा

एफआईआर में सबसे अहम सबूत के तौर पर दो वीडियो का जिक्र किया गया है, जिन्हें मृतक के बेटे तौफीक शेख ने 19 मई की रात अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। शिकायत के अनुसार, इन वीडियो में जहीरुद्दीन ने होश में रहते हुए आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें डंडों से पीटा, निजी अंगों पर हमला किया, दाढ़ी खींची और जबरन गोलियां खिलाईं।

अस्पताल के रिकॉर्ड में भी दवाइयों का जिक्र

एफआईआर में अस्पताल के रिकॉर्ड का भी हवाला दिया गया है। मेडिकल दस्तावेजों में दर्ज है कि मरीज ने करीब 90-100 एंटी-डायबिटिक गोलियां खाने की बात कही थी। इसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें पहले सिविल अस्पताल और फिर एसवीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मई को सुबह करीब 11:54 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर और कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया।

किन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप?

एफआईआर में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP), वेजलपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर, मामले के जांच अधिकारी, दो कांस्टेबल, जिन पर मारपीट और जबरन गोलियां खिलाने का आरोप है।

एक हेड कांस्टेबल, एक अन्य कांस्टेबल, वेजलपुर और सरखेज पुलिस स्टेशन के अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी पर हत्या, गलत तरीके से हिरासत में रखने, गंभीर चोट पहुंचाने, आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी SIT

23 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए गुजरात के डीजीपी को स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद डीजीपी जी.एस. मलिक ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसमें सभी अधिकारी अहमदाबाद जिले से बाहर के हैं ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। एसआईटी की अगुवाई सीआईडी क्राइम के एसपी रोहन आनंद कर रहे हैं। उनके साथ डीएसपी पी.डी. वाला और पुलिस इंस्पेक्टर एन.एच. सिद्दीकी सदस्य हैं।

दो महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच जल्द पूरी करे और संभव हो तो दो महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। अब यह मामला पुलिस हिरासत में कथित यातना, मानवाधिकार उल्लंघन और पुलिस जवाबदेही से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस के रूप में देखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता और जिम्मेदारी तय होगी।

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ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए पुलिस, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।