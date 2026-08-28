लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा मनुस्मृति को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील और बीजेपी नेता नाजिया खान ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नाजिया खान ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के एक हिस्से को चुनकर उसके संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश किया।

खान ने कहा कि राहुल गांधी ने प्राचीन ग्रंथ को बदनाम करने का प्रयास किया है।

नाजिया खान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “भाजपा के सत्ता में आने के बाद से क्या प्रधानमंत्री ने कभी यह कहा है कि सभी को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए या उसका पालन करना चाहिए? नाजिया ने कहा कि राहुल को इसका जवाब देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया खान ने कहा, “मनुस्मृति को जिस तरह से बदनाम किया गया है, एक अध्याय को चुनकर और शब्दों को तोड़-मरोड़ कर, एक गलत धारणा बनाने की कोशिश की गई है।” नाजिया खान ने गाजियाबाद में पुलिस के सामने शिकायत दी है।

क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी ने 22 अगस्त को पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्वतंत्रता और पितृसत्तात्मक सोच पर बात करते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं का अपना अस्तित्व है और उनकी पहचान को उनके पिता, पति या बेटों के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

राहुल ने कहा था, ”मैं यहां मनुस्मृति का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें साफ कहा गया है कि बचपन में महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में वह अपने पति के अधीन होती है और जब उसका पति मर जाता है, तो वह अपने बेटों के अधीन होती है। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये शब्द शर्मनाक हैं। ये शब्द नहीं कहे जाने चाहिए।”

तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर उठाया सवाल

नाजिया खान ने राहुल गांधी के भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई तस्वीरों और संदर्भ पर सवाल उठाया। नाजिया ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरों को इस्तेमाल किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर राहुल गांधी मनुस्मृति और महिलाओं की स्थिति पर अपनी बात रख रहे थे, तो उनके पीछे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े प्रमुख नेताओं की तस्वीरें क्यों दिखाई गईं।

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मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही बुराई दिखाई देती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने कभी शरिया, हलाला, ट्रिपल तलाक पर खुलकर कुछ बोला है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।