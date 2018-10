बिहार के सुपौल जिले में एक स्कूल की 30 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर मारपीट की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया, “न्यूज पेपर में जो खबर आयी है, वो अच्छी नहीं है। 34 लड़कियों के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने खुद को छेड़खानी से बचाने की कोशिश की थी। आप अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इस तरह की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पीडि़ताओं के साथ-साथ अरोपी नाबालिगों के उचित मनौवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करने के लिए कुछ समय की मांग की है।

Supreme Court observes “All these newspaper reports are not good. Skeleton of girls found… 34 girls beaten up because they wanted to protect themselves from molestation. How could you treat children like this? These kinds of problems are arising day in and day out.”

