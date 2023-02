Hate Speech: सकल हिंदू समाज की रैली पर SC की नजर, शिंदे सरकार से कहा- वीडियोग्राफी के साथ जरूरी एक्शन भी ले पुलिस

Hate Speech: पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया कि रैली की पुलिस द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसे अदालत में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट। (फोटो सोर्स: ANI)

