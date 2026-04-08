Navjot Kaur Sidhu News: पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने घोषणा की है कि वह 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।
शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन संभव होने के सवाल पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, “सुखबीर दल के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। सुखबीर दल के सिवाय अकाली दल के पिंडों में जो अच्छे बंदे हैं उनके साथ में हो सकता है। सुखबीर अपना काम दिखा चुका है और वो हर चीज में 30% लेता है। हमने कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। वह बहुत बुद्धिमान हैं, वो अफीम थोड़ी ज्यादा खा लेता है तो वो कुछ भी कह देता है। मैं उन्हें थोड़ी सी अफीम दे दूंगी।”
सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी- नवजोत कौर सिद्धू
पूर्व विधायक ने कहा कि पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो मंत्रियों को एक महीने के अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करनी होगी। मंत्रिमंडल में केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और 2022 के बाद से किसी भी पार्टी ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये के बयान से संबंधित दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि इसे एक मीडिया चैनल द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया था।
राघव चड्ढा के बारे में क्या बोलीं नवजोत कौर सिद्धू
राघव चड्ढा के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे एक अच्छे इंसान लगते हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। राजनीतिक संबद्धताओं के बारे में उन्होंने कहा कि अच्छे काम की सराहना पार्टी की परवाह किए बिना की जानी चाहिए और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका आज भी उनके लिए बहन जैसी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वह उनकी सराहना करती हैं। उन्होंने बताया कि विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और जब उन्होंने कड़े रुख अपनाए, जिनमें कभी-कभी अपनी ही सरकार का विरोध करना भी शामिल था, तब भी उनकी पार्टी ने उनका समर्थन किया।
कौर को कांग्रेस से किया गया था निष्कासित
बता दें कि पंजाब कांग्रेस से निष्कासित होने के दो महीने बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी नाम की खुद की पार्टी बनाई है। कौर को पहले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये वाली टिप्पणी के लिए निलंबित किया गया और बाद में पार्टी नेता राहुल गांधी और राज्य पार्टी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की आलोचना करने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कोई तभी मुख्यमंत्री बनता है जब वह 500 करोड़ रुपये दे सके। पढ़ें पूरी खबर…