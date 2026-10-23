शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इससे पहले बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पंजाब में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी।

शाह के बयान के बाद पंजाब और देशभर की राजनीति में यह चर्चा जोर-शोर से होने लगी थी कि बहुत जल्द बीजेपी-शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन का ऐलान हो सकता है।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार राज्य में बढ़ते नशे के आरोपों और नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की मौत के मामलों को लेकर घिरी हुई है।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला

सुखबीर सिंह बादल राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिले और इसके बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। बादल ने कहा, “अकाली दल के लिए पंजाब नंबर वन है। सरकार आए या ना आए, हम पंजाबियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे लिए दो पार्टियां पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मन हैं, पहली कांग्रेस और दूसरी आम आदमी पार्टी।”

पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ अकाली दल का कोई गठजोड़ नहीं हो सकता। सुखबीर बादल ने कहा, “इसके अलावा बहुत सारी पाटियां हैं जो शिरोमणि अकाली दल की विचारधारा के साथ सहमत हैं, जो अकाली दल की विचारधारा के प्रोग्राम से सहमत हैं, हम ओपन हैं।”

इस बीच, शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कानून व्यवस्था और नशे की समस्या को रोकने में पूरी तरह फेल है। कांग्रेस ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था बदहाल है और राज्य पर कर्ज बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गया है।

पीएम मोदी से मिले थे सुखबीर बादल

बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के फिर से साथ आने की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ा था, जब इस साल अगस्त में सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद से पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों सहित तमाम नेताओं के बयान आए हैं कि पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं।

पंजाब में इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन में अकाली दल (पुनर सुरजीत) को भी शामिल किया जा सकता है। पंजाब की राजनीति में चर्चा है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है।

जब तक बीजेपी और अकाली दल गठबंधन में थे तब पार्टी पंजाब में अधिकतम 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी लेकिन इस बार वह 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पहले अमित शाह के ‘पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी’ वाला बयान और अब सुखबीर सिंह बादल के ‘समान विचारधारा वाले दलों के साथ अकाली दल गठजोड़ के लिए तैयार है’ बयानों ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है।

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पंजाब विधानसभा चुनाव होने में अब से करीब चार महीने का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले राजनीति तेज हो गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार को लेकर भाजपा और कांग्रेस कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग्स। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।