शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। शाह और बादल की यह मुलाकात दिल्ली में होनी है। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि राज्य में बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं।

इस साल अगस्त में, सुखबीर बादल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हुई थी।

अमित शाह और सुखबीर बादल की इस मुलाकात में गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 117 सीटों वाले पंजाब में बीजेपी और अकाली दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसे लेकर बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इसके अलावा सीएम का चेहरा कौन होगा, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मुलाकात में चर्चा होगी।

इस तरह की भी खबरें तेज हैं कि जल्द ही पंजाब के बठिंडा में एक रैली होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस रैली में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा।

अमित शाह ने दिया था संकेत

बीजेपी और अकाली दल के सूत्रों का कहना है कि गठबंधन को लेकर बातचीत अब आखिरी स्टेज में है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ महीने पहले ही अमित शाह ने दिल्ली में एक जनसभा में कहा था कि पंजाब में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। उनके इस बयान के बाद यह तय हो गया था कि दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार राज्य में बढ़ते नशे के आरोपों और नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की मौत के मामलों को लेकर घिरी हुई है।

बीजेपी और अकाली दल जब तक गठबंधन में थे, तब बीजेपी पंजाब में अधिकतम 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी लेकिन खबरों के मुताबिक इस बार वह 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था।

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पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।