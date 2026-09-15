Bihar News: बिहार की राजधानी में बीपीएससी सयुंक्त परीक्षा और दरोगा भर्ती की 1799 पदों वाली मुख्य परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया।

विरोध कर रहे छात्रों ने जमकर नारे लगाए और आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शन स्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए थे।

पुलिस ने रोकने की कई कोशिश की

छात्र पहले जेपी गोलंबर के पास जमा हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन छात्र उसे तोड़कर आगे बढ़ गए। पुलिस ने छात्रों को फिर डाकबंगले पर रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र अशोक सिनेमा स्थित फ्लाइओवर की ओर बढ़ गए, जहां पुलिस ने फ्लाइओवर को ब्लॉक किया लेकिन छात्र फिर भी नहीं रुके और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने छात्रों को समझा-बुझाकर प्रदर्शन को खत्म करवा दिया।

छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो, और गड़बड़ी मिलती है तो दोनों परीक्षाओं को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए।

शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

इससे पहले 2 सितंबर को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री के दखल के बाद एक समान सिंगल टेस्ट पैटर्न लागू करने के लिए आगामी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) की परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है और BPSC को तैयारी के लिए समय चाहिए।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा, “बीपीएससी पूरी तैयारी कर रहा। मुख्यमंत्री ने छात्रों का मांग पर खुद संज्ञान लिया है और दो परीक्षाओं के बजाय एक ही परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। चूंकि उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है और बीपीएससी को तैयारियों के लिए समय चाहिए, इसलिए परीक्षा स्थगित की गई है। तैयारियां पूरी होने के बाद वे तारीखों की घोषणा करेंगे।”

उन्होंने विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मिथिलेश तिवारी ने कहा, “इस मामले में राजनीति करने वालों से मैं क्या कहूं लेकिन यह सब बेहतरी के लिए किया जा रहा है। किसी को भी इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर हम एक पारदर्शी और अनियमितताओं से मुक्त परीक्षा चाहते हैं तो बीपीएससी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।”

यह भी पढ़ें: बिहार के प्रोफेसर अब ऑक्सफोर्ड में लेंगे ट्रेनिंग, 200 से ज्यादा नए कॉलेजों के बाद शिक्षकों के लिए सरकार का प्लान

211 कॉलेजों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 2451 नए सहायक प्रोफेसर इकट्ठा हुए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से घोषणा की कि इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक जल्द ही ऑक्सफोर्ड के गलियारों में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें