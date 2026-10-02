महाराष्ट्र के लातूर में छात्रों ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि दीपके ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के खिलाफ लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने अभिजीत दीपके से उन आश्वासनों पर जवाब मांगा, जो जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने दिए थे। सीजेपी ने नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था। इस आंदोलन के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।

ये छात्र लातूर में गांधी चौक पर इकट्ठा हुए और हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर अभिजीत दीपके के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का मुख्य सवाल नीट पेपर लीक मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर था।

मुआवजे के मुद्दे पर दीपके ने क्या किया?

प्रदर्शनकारियों में शामिल सतीश करांदे ने कहा, ”दीपके अब नीट के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? नीट मामले का क्या हुआ? नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे के मुद्दे पर दीपके ने क्या किया है?”

सतीश करांदे ने कहा कि अभिजीत दीपके को केंद्र के समक्ष यह मामला उठाना चाहिए और छात्रों के भविष्य के लिए लड़ना चाहिए। करांदे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में दावा किया कि छात्र पिछले करीब डेढ़ महीने से दीपके के संपर्क में थे लेकिन सीजेपी के संस्थापक और उनके सहयोगी इसे लेकर टालमटोल वाले जवाब दे रहे थे।

शिवाजी पार्क में जुटे लोग

दूसरी ओर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी की अगुवाई में हो रहे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद नारे लिखी तख्तियां और तिरंगा लिए युवा मैदान में पहुंचे। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इलाके में पुलिस और सुरक्षाबलों की भी तैनाती की गई है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा- “प्लीज, कॉल न करें।” अभिजीत की इस बात को मानने वालों में उनके माता-पिता- अनीता दीपके और भगवान शंकर दीपके भी शामिल थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।