Noida News: नोएडा के सेक्टर 94 में पानी से भरे एक गड्ढे में 23 साल का छात्र डूब गया। वहीं उसके तीन दोस्तों को बचा लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के अनुसार, नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चार छात्र अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी यह घटना घटी।

नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि कुछ छात्र एक गड्ढे में डूब गए हैं। उन्होंने आगे बताया, “एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। तीन छात्रों को बचा लिया गया, जबकि एक की डूबने से मौत हो गई।”

खान ने आगे बताया कि पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है। डीसीपी ने कहा, “हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ और डूबने का कारण क्या था।” अधिकारियों ने बताया कि वे जलभराव वाले गड्ढे की प्रकृति और गहराई और घटना से जुड़े हालातों की जांच कर रहे हैं।

बहुत गहरा था गड्ढा

छात्र का शव गड्ढे से निकालने वाले चार स्थानीय लोगों में से एक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह पुलिस के निर्देश पर गड्ढे में उतरा था। उसने सबसे पहले पीड़ित का पैर पकड़ा, जो गड्ढे के अंदर झाड़ियों में फंसा हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार, गड्ढा एक आदमी की ऊंचाई से भी गहरा था।

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उन्होंने बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें गड्ढे के अंदर एक रस्सी दी और वे शव को बाहर निकालने में कामयाब रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक कई प्रयास करने पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि चारों छात्रों ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उनमें से एक नहाने के लिए पानी में उतरा। छात्र के डूबने के बाद, बाकी छात्रों ने मदद के लिए पुकार लगाई और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि पुलिस 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई।

आठ-दस साल से भरा हुआ है गड्ढा

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि छात्र शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा, “उन्होंने बताया कि आज उनकी आखिरी परीक्षा थी और वह अच्छी रही।” स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गड्ढा लगभग आठ से दस साल से पानी से भरा हुआ है और इसमें पहले भी जानवर डूब चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गड्ढे के पास जाने से रोकने के लिए कोई बैरिकेड या सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत

नोएडा में इस साल यह दूसरी ऐसी घटना सामने आई है। जनवरी में, नोएडा के रहने वाले 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेक्टर 150 में जलभराव वाले गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर…