मिड डे मील मांगा तो गर्म दाल फेंक मासूम को जलाया

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अक्सर ही बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले भोजन के रूप में बच्चों को नमक और रोटी देने को लेकर छतरपुर का एक सरकारी स्कूल चर्चा में आया था तो अब डिंडोरी का स्कूल खबरों में है। दरअसल, डिंडोरी के शाहपुर लुद्रा गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइए को पहली कक्षा के बच्चे पर इतना गुस्सा आया कि उसने बच्चे के ऊपर गर्म दाल फेंक दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दाल बेहद गर्म थी इसलिए बच्चा बुरी तरह झुलस गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। एमपी पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और रसोइए के खिलाफ कड़ा एक्शन भी जल्द लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की गलती सिर्फ यह थी कि उसने रसोइए से भोजन मांग लिया था।

#MadhyaPradesh: A student of class 1 allegedly burnt by mid-day meal serving staff after she threw hot dal on him in Shahpur's Ludra village in Dindori. Child stable now. Police say, 'Case has been registered and action will be taken'. (29.01.2018) pic.twitter.com/oflFYH48SV

