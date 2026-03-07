आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बापुलापाडु मंडल में वीरवल्ली जिला परिषद हाई स्कूल में एक छात्र सबके सामने टीचर पर हमला कर दिया। बहस के दौरान छात्र के टीचर को मुक्का मारने का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। शिक्षण संस्थान के अंदर हुई इस घटना ने यूजर्स को नाराज और चिंतित कर दिया है।

स्कूल में अफरातफरी मच गई

NDTV ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि यह घटना तब हुई जब टीचर ने स्कूल के समय में किसी बात पर स्टूडेंट को डांटा। जो बात एक सामान्य चेतावनी के तौर पर शुरू हुई, वह जल्द ही दोनों के बीच तीखी बहस में बदल गई। बहस के दौरान, स्टूडेंट ने कथित तौर पर टीचर को मुक्का मार दिया, जिससे स्कूल में अफरातफरी मच गई।

सूत्रों ने कहा कि स्टूडेंट ने घटना के संबंध में दावा किया कि बहस के दौरान टीचर ने उसकी मां के लिए कथित तौर पर गाली-गलौज की, जिसके बाद उसने ऐसा रिएक्ट किया। इस दावे से पेरेंट्स और लोकल लोगों के बीच चर्चा और तेज हो गई। इधर, घटना के तुरंत बाद स्कूल अथॉरिटी ने दखल दिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया।

पूछताछ और काउंसलिंग के लिए बुलाया

संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थिति को शांत करने और कैंपस में और गड़बड़ी रोकने के लिए कदम उठाए गए। पुलिस अधिकारियों ने स्टूडेंट को पूछताछ और काउंसलिंग के लिए बुलाया। अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि स्टूडेंट नाबालिग है और आने वाले पब्लिक एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मामले को सावधानी से हैंडल किया जा रहा है।

इस बीच, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह समझा जा सके कि किन हालातों की वजह से झगड़ा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि वे फैक्ट्स को रिव्यू करेंगे और नतीजों के आधार पर सही एक्शन लेंगे। इस घटना ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम से पहले के सेंसिटिव समय में।