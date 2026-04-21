राजस्थान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्ची ने अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए प्रसाशन से मदद मांगी। बच्ची ने खुद अधिकारियों को फोन मिलाया और परेशानी बताते हुए मदद मांगी। सूचना पाकर संबंधित अधिकारी एक्शन में आए और बच्ची को 26 अप्रैल को होने वाली शादी से पहले सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने बाद उसे फिलाहल सरकारी बालिका में रखा गया है।

मामला राजस्थान के कोटा शहर का है। यहां रहने वाली एक किशोरी ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के हेल्पलाइन पर कॉल करके यह सचना दी कि उसके माता-पिता ने झालावाड़ के किसी युवक से उसकी शादी तय कर दी है। उसकी रजामंदी के बगैर ही उन्होंने यह फैसला लिया है।

किशोरी ने फोन पर कहा, “अंकल, प्लीज मेरा बाल विवाह रुकवा दो।” हेल्पलाइन ऑपरेटर से किशोरी ने यह कहा कि शादी का विरोध करने पर घरवालों ने उसकी पिटाई की है। सूचना मिलने के बाद बाल अधिकार मंत्रालय के जिला बाल सुरक्षा यूनिट और एनजीओ ने कार्रवाई की।

लड़की को बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया। प्रस्तावित बाल विवाह को लेकर स्थानीय पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया। नाबालिग को आगे की कार्रवाई के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। काउंसलिंग के बाद उसे अस्थायी रूप से एक सरकारी बालिका गृह में भेज दिया गया है।

इस मामले के बाद स्थानीय प्रशासन ने दोहराया कि बाल विवाह कानून के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटना सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने में समय पर हस्तक्षेप के प्रभाव को दर्शाती है।

भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद राजस्थान में हर साल अक्षय तृतीया, जिसे स्थानीय तौर पर आखा तीज कहा जाता है, के दौरान इस तरह के विवाह आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व कई ग्रामीण इलाकों में शादी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।