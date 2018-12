गुजरात में बस डिपो के अंदर हुए एक हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल हादसा सोमवार का है जब एक बस सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और सवारियों से भिड़ गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर के लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला गुजरात के नवसारी बस डिपो का है। पुलिस के मुताबिक बस नंबर GJ 18Y 6575 बस डिपो में अंदर आने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के नाम वर्षाबेन रज्जुभाई, भद्रा दीपक पटेल और कन्हैया लाल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों समेत मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल लेकर गई। वहीं विधायक पीयूष देसाई भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।

फरार है ड्राइवर: हादसे की गंभीरता को देखते हुए नवसारी कलेक्टर, सुप्रिटेडेंट ऑफ पुलिस, विधायक पीयूष पटेल, सांसद सी.आर. पाटिल भी अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही विधायक ने नियमों के मुताबिक मुआवजा देने की बात कही। वहीं पुलिस ने बताया कि बस ड्राइवर का नाम प्रवीण धांधल है जो मौके से फरार है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

Navsari: 3 dead and 1 injured after being run over by a state transport bus, brakes of which had failed. Driver and conductor fled from the spot. #Gujarat pic.twitter.com/KtVgXA6zQG

