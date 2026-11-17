Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मथुरा में मंथन बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच, सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को एक तंज भरी सलाह दी। मथुरा में बीजेपी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने उन्हें (बीजेपी नेताओं को) सलाह दी कि वे अपने कार्यक्रम की शुरुआत यमुना में डुबकी लगाकर करें।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, “मैं मथुरा आने वाले सभी लोगों को सलाह दूंगा कि वे अपने कार्यक्रम की शुरुआत यमुना में डुबकी लगाकर और उसका पानी पीकर (आचमन करके) करें। यह शुभ होगा।” इतना ही नहीं उन्होंने एक तंज भी कसा। सपा प्रमुख ने कहा, “और अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो वे कहीं से किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी कर लें।”

Delhi: SP chief Akhilesh Yadav says, "To all those people who have gone to Mathura-Vrindavan, my request to them is that if they begin their program after taking a bath in the Yamuna and performing aachman of the Yamuna's water, it will be auspicious. And if they fall sick, then… pic.twitter.com/IIEGgpAZzM — IANS (@ians_india) November 16, 2026

मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को फिर से जिंदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह मुद्दा उस वक्त और चर्चा में आ गया है जब मथुरा में बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर हुआ। इसमें भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे।

अयोध्या तो हमारी हो गई, अब मथुरा की बारी- मौर्य

मौर्य ने संकल्प लिया कि अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर भी एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बीजेपी की बैठक के पहले सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मौर्य ने कहा, “अयोध्या तो हमारी हो गई, अब मथुरा की बारी है।” इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को मथुरा आने की चुनौती दी। मौर्य ने कहा, “अगर वह सच्चे कृष्ण भक्त हैं, तो उन्हें (अखिलेश यादव को) श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ‘कार सेवा’ में हिस्सा लेना चाहिए और मैं भी उनके साथ शामिल होऊंगा।”

खास बात यह है कि मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यह इलाका पिछले दो विधानसभा चुनावों में बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के आने से यह इलाका राजनीतिक रूप से अहम हो गया है, क्योंकि यहां मुस्लिम और दलितों की आबादी काफी है। अपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के जरिये दोनों नेता इन वोट बैंकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी लुभा रही हैं।

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरशोर से चल रही है। सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में लगा है तो वहीं विपक्ष के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति अभी नहीं बन सकी है। हालांकि सहमति बनाने को लेकर कोशिशें दोनों दलों की ओर से की जा रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…