कोरोना वैक्सीन के लिए मारामारी, पश्चिम बंगाल में केंद्र पर मच गई भगदड़, कई घायल

पश्चिम बंगाल में कोरोना टीकों के लिए मची भगदड़ में कम से कम 25 लोग घायल हो गए हैं। जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार को सैकड़ों स्थानीय निवासियों के एक टीकाकरण केंद्र में घुसने की कोशिश करने के दौरान ये भगदड़ मची।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया, ‘‘धूपगुड़ी स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार खुलते ही कई लोगों ने एक-दूसरे को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की, जिस कारण वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में कई महिलाएं घायल हो गईं। हम मामले की जांच कर रहे हैं।’’

स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोग सुबह से ही टीकाकरण केंद्र के बाहर लाइन में खड़े थे। सुबह होने के बाद से ही आसपास के गांवों और चाय बागानों से सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ फाटक पर लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने संबंधी नियम का भी पालन नहीं किया गया।



भगदड़ मचने का कारण पूछे जाने पर बंगाल के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम मामले की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, जो लोग कतार में थे, उन्होंने टीके की खुराक की कमी की आशंका में केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की”। अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के बाद केंद्र में टीकाकरण कार्यक्रम रोक दिया गया है।

#WATCH | West Bengal: At least 25 people were injured when a huge crowd of beneficiaries gathered at a #COVID19 vaccination centre in Jalpaiguri and a stampede followed soon after. The injured were admitted to a hospital. pic.twitter.com/uiWEPiKLa6

— ANI (@ANI) August 31, 2021