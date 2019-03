उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में अचानक मंच गिर गया। इस हादसे में कई नेता घायल हो गए। सभी घायल नेताओं को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल होली मिलन समारोह के लिए बने मंच पर नेताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह टूट गया। यह हादसा शुक्रवार (22मार्च) को हुआ। बता दें कि चुनावी माहौल में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।

वीडियो हो रहा वायरलः समाचार एजेंसी एएनआई ने यह वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंच पर बड़ी संख्या पर बीजेपी नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। एक बीजेपी कार्यकर्ता मंच पर भीड़ को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे। नीचे खड़े कार्यकर्ता मंच पर खड़े नेता का भाषण सुनकर तालियां बजा रहे थे। इसी दौरान अचानक मंच टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप का माहौल बन गया।

#WATCH: Stage collapses during BJP's "holi milan" programme in Sambhal. BJP Kisan Morcha leader Avdesh Yadav & others injured in the incident. (22.03.2019) pic.twitter.com/cBnUvaf2gB

