जिस कॉलेज में माली हैं पिता, वहीं छात्रसंघ अध्यक्ष चुना गया बेटा, शशि थरूर और सचिन पायलट ने भी यहां की है पढ़ाई

पंकज यहां बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री में बीए कर रहा है। पंकज प्रतापगढ़ का रहने वाला है और 2007 में उसका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था।

Pankaj Yadav: सेंट स्टीफंस कॉलेज में बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं पंकज यादव (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

विधीशा कुंतामाला St. Stephen’s College: दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के माली का बेटा पंकज यादव छात्रसंघ अध्यक्ष चुना गया है। नौ साल पहले उसका बड़ा भाई रोहित यादव छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था। पंकज के पिता इसी कॉसेज में एक माली के रूप में काम करते हैं। पंकज ने आधे से ज्यादा वोटों के साथ यह चुनाव जीता है। उसे 765 में से 497 वोट मिले हैं। पंकज यहां बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री में बीए कर रहा है। स्टीफंस कॉलेज में इससे पहले 2019 में चुनाव हुआ था, उस समय कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद था। पंकज प्रतापगढ़ का रहने वाला है और अपने तीन भाईयों में वह सबसे छोटा है। 2007 में उसका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उसके पिता कॉलेज में माली हैं इसलिए उन्हें कॉलेज परिसर में ही आवास आवंटित किया गया है।

