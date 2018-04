ससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देशव्यापी विरोध के दौरान हिंसा की खबरें हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित आंबेडकर रोड पर प्रदर्शनकारियों ने डीएम और एसपी की गाड़ी पर भी पथराव किया। पूरे बवाल का ठीकरा जिला प्रशासन ने बाहुबली और बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। डीएम और एसपी के वाहन पर हमला उस समय हुआ, जब वे बवाल को शांत कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान भारी भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजनी शुरू कीं। तब जाकर अफसर सुरक्षित रहे।

जिला प्रशासन ने इस बवाल के पीछे पूर्व बसपा विधायक योगेश वर्मा और उनके समर्थकों का हाथ पाया। जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी ने पत्रकारों को बताया कि जिले में हुए बवाल, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना की जांच में प्रथम दृष्टया पूर्व विधायक योगेश वर्मा का नाम सामने आया है। सभी पर बवाल, आगजनी, पथराव, लूटपाट, तोड़फोड़ आदि की धाराओं व रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है।

He is the main conspirator of this violence and we have detained him: Manzil Saini, SSP Meerut on former BSP MLA Yogesh Verma #BharatBandh pic.twitter.com/GuVRZlVLij

More than 200 people have been detained and we are getting cases registered against them. All conspirators and hooligans involved in anti-social activities will be booked under NSA. There have been no casualties so far: Manzil Saini, SSP Meerut on protests over SC/ST Act pic.twitter.com/bBV6Bgo5z3

— ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2018