दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) ने अपने शताब्दी वर्ष समारोहों के तहत 27 अप्रैल 2026, सोमवार को संस्थापक दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कॉलेज की समृद्ध परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक स्मृतियों का उत्सव बनकर सामने आया। शाम का माहौल यादों, अभिव्यक्ति और संस्थान की पहचान से जुड़ी भावनाओं से भरा रहा, जिसमें अनेक गणमान्य अतिथियों और पूर्व छात्रों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के पूर्व छात्र अतुल सत्य कौशिक द्वारा निर्देशित नाटक ‘प्रेम रामायण’ के मंचन से हुई, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। इसके बाद संस्थापक सर श्री राम के योगदान पर आधारित एक वृत्तचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसने कॉलेज के इतिहास और विकास की झलक दिखाई। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सिमरित कौर ने चेयरमैन अजय श्रीराम को एक प्लांटर, शताब्दी प्रकाशन ‘रैड ब्रिक रेनेसां’ और एक विशेष शताब्दी पदक भेंट कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में प्रिंसिपल ने निरंतर सीखने की आवश्यकता, संस्थान को आकार देने वाले लोगों की भूमिका और भरोसे पर आधारित रिश्तों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अखंडता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी जैसे मूल्य ही चरित्र निर्माण की नींव हैं। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक की एक झलक भी साझा की गई, जिसमें स्मारक पदक और स्टाम्प जारी किए गए थे।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और कॉलेज परिसर के लॉन में संस्थापक सर श्री राम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह आयोजन न केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का अवसर था, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा और संकल्प का भी प्रतीक बनकर सामने आया।

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रामकथा की परंपरा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि भारतीय स्मृति और संवेदनाओं का जीवंत संसार है। महर्षि वाल्मीकि की रचना ने हजारों वर्षों में न जाने कितने रूप बदले हैं – कभी शास्त्रीय रंगमंच पर, कभी लोकगीतों में, तो कभी अलग-अलग भाषाओं और देशों की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में। कुमाऊंनी रामलीला से लेकर ओडिशा की लंकापोड़ी, हरियाणा की सांगीतिक प्रस्तुतियां और इंडोनेशिया के बाली द्वीप तक, यह कथा हर जगह अपने नए रंग में दिखाई देती है। हर दौर ने रामायण को अपने ढंग से समझा और सुनाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक