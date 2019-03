कानपुर में पिछले चार दिनों में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पांच लोगों का इलाज अब भी अस्पताल में जारी है। पुलिस के मुताबिक इलाके में दो लोग अपनी किराने की दुकान पर देसी शराब बेचते थे। ऐसे में मंगलवार (11 मार्च) को पुलिस ने मामले की जांच करने के लिए 20 टीमों की मदद से सभी शराब और स्थानीय किराना की दुकानों की तलाशी ली।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर इलाके का है। जहां किराने की दुकान से देसी शराब बेचने का मामला सामने आया है। छापेमार कार्रवाई कर पुलिस ने अब तक 75 कार्टन शराब जब्त की है।

पुलिस का क्या है कहना: कानपुर एएसपी प्रद्युमन सिंह ने मीडिया को बताया कि घाटमपुर थाने में 2 FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 13 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके साथ ही 10 लोग अभी भी फरार हैं। वहीं मामले की जांच जारी है।

