पंजाब के संगरूर जिले में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सात महिला मनरेगा मजदूरों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दस अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा संगरूर जिले के अलीशेर गांव में हुआ।

संगरूर पुलिस के अनुसार, हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ। उस समय बागवानी के काम में लगी 23 महिला मजदूर सड़क किनारे आराम कर रही थीं। तभी जाखल की तरफ से पटियाला जा रही एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मजदूरों के ऊपर चढ़ गई।

हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान करमजीत कौर (35), देस राज सिंह (65), जीवन सिंह (40), रंजीत कौर (50), बंटो कौर (45), सरबजीत कौर (35), रानी कौर (40) और निक्की कौर (50) के रूप में हुई है।

हादसे के समय वहां मौजूद सरकारी स्कूल शिक्षक और ‘डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट’ (डीटीएफ) के सदस्य मेघ राज ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इस घटना में उनकी मोटरसाइकिल टूट गई।

मेघ राज ने आरोप लगाया कि शाम 6 बजे तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। उन्होंने बताया कि संगरूर के एसपी पलविंदर सिंह चीमा शाम छह बजे के आसपास घटना की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे।

घायलों को किया राजिंदरा अस्पताल रेफर

मेघ राज ने आगे बताया, “दो शवों को लहरागागा के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया था। शाम 6:30 बजे तक 6 शव सड़क किनारे ही पड़े थे।” पुलिस ने बताया कि घायलों को संगरूर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

किसान संगठनों के नेता मौके पर पहुंचे

हादसे के तुरंत बाद ‘ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी’ (ZPSC), ‘कीर्ति किसान यूनियन’ और ‘जम्हूरी अधिकार सभा’ ​​समेत कई किसान संगठनों के नेता और सदस्य मौके पर पहुंच गए।

संगरूर की डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने बताया कि इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सहायता और हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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