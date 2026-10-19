Delhi SIR: रविवार को क्लासरूम तो बंद थे, लेकिन मस्जिद खलीलुल्लाह के पास, बाटला हाउस की तंग गलियों में स्थित दिल्ली नगर निगम का स्कूल खुला हुआ था। स्टाफ रूम के अंदर तीन शिक्षक मेजों के पीछे बैठे थे, जिन पर फॉर्म 6 के बंडल रखे हुए थे। चार अन्य शिक्षक बाहर बैठे थे, जिनकी मेजों पर भी कई फॉर्म फैले हुए थे। वे उन मतदाताओं का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके नाम एसआईआर के तहत जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं थे और जो अपना नाम लिस्ट में शामिल करवाने के लिए आए थे।

दिल्ली भर के कई मतदान केंद्रों में से यह स्कूल भी एक ऐसा केंद्र था, जिसे चुनाव आयोग ने 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को स्पेशल कैंप के रूप में इस्तेमाल किया। यहां मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या उसमें सुधार करवाने के लिए आवेदन कर सकते थे।

ड्राफ्ट में लगभग 97.5 लाख मतदाताओं के नाम थे

दिल्ली में अगस्त में जारी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में लगभग 97.5 लाख मतदाताओं के नाम थे, जबकि जून में दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह संख्या 1.46 करोड़ थी। इनमें से 48.5 लाख मतदाताओं को ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) कैटेगरी में रखा गया था।

29 सितंबर को चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, जहां एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसका मकसद उन मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो अब तक इससे छूट गए हैं।

यह कदम इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर को छपी एक जांच रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। इस रिपोर्ट से पता चला कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के भीतर 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी।

अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म-6 भर दें- मीणा

रविवार को सराय काले खां के बूथ लेवल ऑफिसर मुकेश चंद मीणा ने बताया कि वह सुबह करीब 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप में मौजूद थे। उन्होंने कहा, “मैंने कई लोगों को फोन किया और उनसे कहा कि वे आकर अपने नोटिस से जुड़े मामलों को सुलझा लें और अगर वे अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म-6 भर दें। कुछ लोगों ने कहा कि वे घर पर नहीं हैं, जबकि कुछ ने बताया कि वे यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर लेंगे।” केवल दो महिलाएं, रेखा देवी और मोनिका, वहां पहुंचीं, जिन्हें पिछले एसआईआर में मैपिंग न होने की वजह से नोटिस मिला था।

कैलाश कॉलोनी के एक अन्य एमसीडी स्कूल में, बीएलओ अमित कुमार पांच घंटे से ज्यादा समय तक लोगों का इंतजार करते रहे। वहां केवल चार लोग ही आए। इनमें गौतम कुमार साधु शामिल थे, जो कुछ डिटेल ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भर रहे थे और अजय सखुजा भी थे, जो अपने बेटे के साथ आए थे। उनका बेटा विदेश में पढ़ाई करके लौटा था और उसे नए मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना था।

लगभग 10 किमी दूर यमुना के पार, एक दूसरे एमसीडी स्कूल में बीएलओ विनय कुमार बेचैनी से बैठे थे। वे शाम 5 बजने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे ट्रेन पकड़कर यूपी के इटावा स्थित अपने घर जा सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें। कई बार बुलाने के बावजूद, नोटिस के लिए चिह्नित किए गए लोगों में से केवल सात लोग ही वहां पहुंचे। कुमार ने बताया, “प्रवासी मजदूरों जैसे कई लोग त्योहारों के मौसम में अपने घर चले गए हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि उनके इलाके में लोग ऑनलाइन फॉर्म 6 भर रहे हैं।

मेरा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया था- मोहम्मद मुस्लिम

बाटला हाउस में सबसे पहले पहुंचने वालों में मोहम्मद मुस्लिम थे, जिनकी उम्र 60 के आसपास थी और उन्होंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने बताया कि वे दो दशकों से अधिक समय से जामिया नगर में रह रहे थे, “लेकिन मेरा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया था।” बीएलओ ने जवाब दिया, “आपको बस फॉर्म 6 भरना है, साथ ही एक घोषणा पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने हैं।”

शाम 4 बजे तक, केवल लगभग पांच मतदाता ही शिविर में आए थे। उनमें से एक मोहम्मद अनस थे, जो एक मीडिया हाउस में काम करते हैं। उन्होंने बीएलओ को बताया, “मैं 2010 से दिल्ली में मतदाता रहा हूं।” उन्होंने बताया कि उनके पास उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी एक दूसरा मतदाता पहचान पत्र था। जब उस राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, तो उन्होंने अपना वोट दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा, “लेकिन दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के बाद, मुझे पता चला कि मेरा वोट दोनों जगहों से हटा दिया गया है।” अधिकारी ने उसे फॉर्म 6 भरने की सलाह दी। अनस ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस कैंप के बाद मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा।”

कैंप में तैनात एक बीएलओ ने रविवार की शुरुआत घर-घर जाकर लोगों से मिलने के साथ की और फिर दोपहर में स्कूल चली गईं। पहले घर पर कोई नहीं मिला। एक दूसरे घर में, अगस्त की सूची में मतदाता को “शिफ्ट हो गया” (दूसरी जगह चला गया) के रूप में चिह्नित किया गया था। जब उन्होंने उसे फोन किया, तो उसने बताया कि पिछली बार जब वे आए थे तब वह बीमार था, और वह रविवार को कैंप में आ जाएगा। देर दोपहर तक, वह अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं।

शाम करीब 4:30 बजे एक दर्जन से ज्यादा मतदाताओं का काम निपटाने के बाद एक और बीएलओ ने थोड़ा ब्रेक लिया। मेज पर रखे फॉर्म 6 के बंडलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “ऐसे कई लोग, जिनके नामों के आगे ASDD (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लिकेट) मार्क किया गया था, उन्होंने अपना पता बदल लिया था। इस इलाके में कुछ लोग किरायेदार या छात्र थे, जो अपनी किराये की जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे।”

नियमित ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त काम कर रहे हैं- बीएलओ

उनके बगल में बैठे अधिकारी काफी थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, “रविवार होने के बावजूद, हम शिक्षक अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता। हम अपने खर्च पर आते-जाते हैं और घर-घर जाकर फॉर्म के बंडल साथ ले जाते हैं। इन विशेष कैंपों में भी हम यही काम कर रहे हैं।”

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि वे इन कैंपों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जो लोग पहले मतदाता थे, लेकिन जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि वे आगे आएं और अपना नाम फिर से दर्ज करवाएं।”

अधिकारी ने बताया कि कैंप शुरू होने से पहले बीएलओ और ईआरओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ASDD मतदाताओं की सूची साझा की थी, ताकि वे संबंधित मतदाताओं तक पहुंचने में मदद कर सकें। अधिकारी ने कहा, “कुछ इलाकों में, जन प्रतिनिधियों और एनजीओ ने स्थानीय लोगों की मदद से लाउडस्पीकर पर घोषणाएं भी करवाई हैं, जिसमें लोगों से कैंप में आकर अपनी वोटर डिटेल की जांच करने और किसी भी गलती को ठीक करवाने के लिए कहा गया है।”

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देश में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) कार्यालय की ओर से एक अहम जानकारी साझा की गई है। दरअसल, दिल्ली में SIR के तहत नोटिस पाने वाले करीब 33 लाख मतदाताओं में से करीब 20 लाख वोटरों (60 फीसदी से अधिक) के मामलों का निपटारा किया जा चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…