Mainpuri Bypoll: शिवपाल यादव के ‘चेले’ के समर्थन में प्रचार करने उतरे ‘नेताजी के शिष्य’ और केंद्रीय मंत्री ने कसा सपा पर तंज, बोले- पूरा खानदान वोट मांगने उतर आया है

SP Singh Baghel Taunt on SP: केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी केवल नॉमिनेशन कर चली जाती थी और केवल जीत का सर्टिफिकेट लेने आती थी। आज वह प्रधानी की तरह घर-घर सातों लोग वोट मांग रहे हैं।

SP Singh Baghel on Mainpuri Bypoll: मैनपुरी उपचुनाव पर एसपी बघेल का सपा पर तंज (Photo- File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram