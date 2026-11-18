उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ गए हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ गए हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे डासना जेल से रिहा हो गए हैं। इसके बाद वे अपने घर रामपुर के लिए निकल गए। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कार में दिखे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। आजम खान करीब 11 महीने बाद रिहा किए गए हैं।

खुशी का दिन है आज- आजम के बेटे

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे ने कहा, “आज यहाँ इकट्ठा हुए उनके सभी शुभचिंतकों के लिए बहुत खुशी का दिन है। उनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। यह उन लोगों का जमावड़ा है जो सच में उनका बहुत सम्मान करते हैं… टाइगर वापस आ गया है।”

#WATCH | Ghaziabad | Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan's son says, "Today is a day of great joy for all his well-wishers gathered here. One can clearly see the happiness on their faces. This is a gathering of people who truly hold him in high regard…Tiger is back…" pic.twitter.com/qaChh8Pbgh — ANI (@ANI) November 18, 2026

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने हिरासत में लेते वक्त जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का लिखित आधार उपलब्ध नहीं करवाया। बाद वे डासना जेल से रिहा हो गए हैं। इसके बाद वे अपने घर रामपुर के लिए निकल गए। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कार में दिखे।

सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

इसके बाद बुधवार को ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने बेल ऑर्डर पर स्टे मांगा था और तत्काल सुनवाई की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि वह 19 नवंबर को मामले को लिस्ट करेगा।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के मामले में 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम जैसे ही रामपुर जेल से बाहर निकले उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया।

ईडी ने क्यों की कार्रवाई?

ईडी ने आजम खान पर यह कार्रवाई उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। आजम पर एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की आड़ में सपा नेता ने किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया। ईडी ने साल 2019 में पुलिस की तरफ से दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू की।

यह भी पढ़ें: ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा…’, जब ईडी ने आजम खान की अंतरिम जमानत का किया विरोध तो जस्टिस बागची ने की टिप्पणी

समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने बेल ऑर्डर पर स्टे मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें