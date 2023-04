Azam Khan: सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

Azam Khan admitted Sir Gangaram Hospital: सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। उनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Azam Khan admitted Sir Gangaram Hospital: सपा नेता आजम खान को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

