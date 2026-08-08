Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तहत कहा कि पीडीए में पंडित भी शामिल हैं। इस पर अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा ने अब ’पी’ से ’पण्डित’ कर दिया है, जो इनके राजनीतिक छल व छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण नहीं तो और क्या है।

बसपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “जैसाकि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलायी है, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति व चुनावी स्वार्थ आदि की खातिर जग जाहिर तौर पर गिरगिट की तरह ही रंग बदलती रहती है।”

मायावती ने सपा पर बोला हमला

मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आगे कहा, “इसी क्रम में सपा द्वारा प्रचारित इनका कथित ’पीडीए’ अर्थात् (पिछड़ा, दलित, अक्लियत) में पहले ’पी’ से ’पिछड़े’ प्रचारित करने के बाद अब, अपरकास्ट समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को बी.एस.पी. से तेजी से जुड़ता हुआ देख व उसी के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवार भी बनाये जाने से विचलित होकर, सपा ने अब ’पी’ से ’पण्डित’ कर दिया है, जो इनके राजनीतिक छल व छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण नहीं तो और क्या है।”

1.जैसाकि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलायी है, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति व… — Mayawati (@Mayawati) August 8, 2026

सपा की जातिवादी राजनीति से दूर रहना चाहिए- मायावती

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा, “ऐसे राजनीतिक छल व छलावे कि राजनीति से किसी व्यक्ति विशेष का कुछ समय के लिए वक्ती तौर पर थोड़ा भला तो हो सकता है, किन्तु इससे उस सम्पूर्ण समाज का भला कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वसमाज के लोगों को ऐसी छलावापूर्ण समाजवादी पार्टी (सपा) व उसकी ऐसी संकीर्ण जातिवादी राजनीति से जरूर सावधान रहना चाहिये, यह समय की मांग व सर्वसमाज के हित में भी है।”

अखिलेश यादव ने क्या कहा था?

दरअसल, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं और इसकी नई-नई परिभाषा बनाते हैं, वे लोग पीडीए का असली अर्थ नहीं जानते। दूसरी-दूसरी परिभाषा बनाने वाले लोग जान लें कि पीडीए में पीडी जो है, वह पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जितनी पीड़ा दोगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश यादव इस बयान के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण वोट बैंक को साधते दिखे हैं।

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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने जातीय समीकरण को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार विस्तार देने के प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में, अखिलेश यादव का सियासी रुख के यह संकेत दे रहा है कि वे बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के प्रयास कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…