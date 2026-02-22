समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी की कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज की गई है। गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी ने रविवार को यह जानकारी दी है।

मनोज भाटी ने बताया कि इस मामले में सूरजपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख की बेटी की छेड़छाड़ की गई तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ और फेसबुक पर शेयर की गई थी।

मनोज भाटी ने कहा कि इस सिलसिले में 30 दिसंबर को सूरजपुर थाने में लिखित शिकायत दी गई थी और बाद में पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) से भी एक जनवरी को संपर्क किया गया था।

मनोज भाटी ने बताया कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का रुख किया गया और गौतमबुद्ध नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सूरजपुर थाने में 22 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट सहित अन्य संबद्ध धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस के एक अफसर ने बताया कि थाना सूरजपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

