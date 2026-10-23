उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इस बीच कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। आगरा से समाजवादी पार्टी के खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल मीडिया के सामने ही रो पड़े। उन्होंने अधिकारियों पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद मैं धर्मांतरण कर लूंगा।

आकाश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “बूथ नंबर 20 खैरागढ़ में प्रत्याशी के भतीजे के द्वारा लूट लिया गया, जिसका वीडियो कमिश्नर साहब को भेज चुका हूं। वायरल नहीं कर सकता 4 बजे तक। 4 बजे के बाद वह आप लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा खैरागढ़ में बूथ नंबर 20 में पीठासीन अधिकारी के द्वारा खाना खाते समय सभी मतदाताओं को बाहर निकाल दिया गया और बंद कमरे में खाया। चुनाव की शुचिता तो आप सोच ही नहीं सकते और समझ ही नहीं सकते हैं कि किस स्तर में और कहां पर जा रही है। इसके साथ-साथ छाता जो बूथ है आपका, 40 नंबर, वह भी लूट लिया गया।”

‘मैं पाकिस्तान से आया हुआ कोई आतंकवादी हूं?’

आकाश अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रबंधकों को जिसका चाहा, जब चाहा पूरे 12 जिलों में उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारियों के द्वारा जो इच्छा होती है, अफवाह फैला दी जाती है, आरोप लगा दिए जाते हैं, उठा लिया जाता है, गाली-गलौज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, “वास्तव में मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ कोई आतंकवादी हूं। हम चुनाव जीत और हार से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि सरकार के द्वारा मुझे निर्देश दिला दिया जाता कि हमारे शिक्षक प्रबंधकों के साथ ज्यादती की जाएगी तो हम चुनाव ही नहीं लड़ते। मुझे इतना ज्यादा परेशान किया गया है कि ये चाहेंगे तो ड्रग्स रख के या हथियार रख के भी मुझे अंदर करवा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादी हूं।”

करूंगा धर्म परिवर्तन- आकाश अग्रवाल

आकाश अग्रवाल ने कहा, “जिन सनातन के रखवालों, रक्षकों के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं ऐसे सनातन में रहना नहीं चाहता हूं। मैं अगले महीने लखनऊ जाकर शाही ईदगाह में जाकर अपना धर्म परिवर्तन कराऊंगा। क्योंकि हार-जीत से मुझे अंतर नहीं है, लेकिन हमें जिस तरीके से, मैं आजाद भारत में रह रहा हूं। मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, किससे नहीं लड़ूंगा, यह मेरा फैसला है। एक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि भाई आप MLC ही तो हो, आप खुदा तो नहीं हो। मैं उन अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, मैंने अपना खुदा बदल लिया। अभी भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है और 10 नंबर बूथ पर प्रत्याशी भी भाजपा का गया, वहां पर और उसने पूरी तरीके से बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की।”

आकाश अग्रवाल ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अब शांति से रहना चाहूंगा और सरकार से कहना चाहूंगा कि उसे जिस तरीके से चुनाव कराना हो, जो करना हो, सो करे। मुझे भी जेल डालना हो, मैं यहीं से अभी जेल चला जाता हूं। अभी जेल डाल रहे हों तो मुझे अभी भी जेल जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे परिवार, मेरे जो साथी हैं स्कूल के, पूरा परिवार 12 जिलों का शिक्षकों का, उनको परेशान करना बंद किया जाए। मुझे बिल्कुल आजीवन कारावास की सजा दे दें।

आकाश अग्रवाल ने आगे कहा, “अधिकारी पूरे कठपुतली बने हुए हैं पूरी तरीके से। उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। वह सरकार के इशारों पर चल रहे हैं। आप सब लोगों को पता तो है। मैंने आप सबको कह तो दिया है और वीडियो भी 4 बजे के बाद आपके पास दे देंगे। मुझे कहीं कोई MLC बनने का कोई चाह नहीं है। मैं पहले भी सब साथियों के साथ रहा हूं और सब साथियों के साथ रहूंगा। मुझे परेशान इसलिए किया जा रहा है कि मैं चुनाव न लड़ूं। मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना? कौन सी पार्टी से लड़ूंगा, मेरा अधिकार है या संविधान में कहीं लिख दिया गया है? किस धर्म में रहूंगा, यह भी मेरा अधिकार है। जब कोई मुझे अग्रवाल होने के नाते सताया जा रहा है, अग्रवाल प्रबंधकों के यहां पुलिस आ रही है, मां-बहन की गालियां दे रही है। मेरी वजह से कम से कम 100 से ज्यादा स्कूलों में पुलिस आ गई है। मैं इतना लालची नहीं हूं। और मुझे यदि पता होता तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता, यह कन्फर्म था।”

‘बौद्ध धर्म में भी जा सकता हूं’

पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्लाम धर्म ही क्यों अपनाएंगे? इसपर सपा प्रत्याशी ने कहा, “बौद्ध धर्म भी कर सकता हूं। गौतम बुद्ध में मेरी आस्था है। मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा, अपने परिवार के साथ बात करूंगा और वर्तमान सरकार के पास संदेश जाना चाहिए कि जो वह कर रही है, गलत कर रही है।”

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बिहार और उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में 28 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पीछे लामबंद हैं, तो कुछ सीटों पर बगावत देखने को भी मिले। बिहार में पटना स्नातक सीट काफी चर्चा में रहा, जहाँ जदयू नेता अनंत सिंह जदयू उम्मीदवार नीरज सिंह का ही विरोध करने लगे। महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। भाजपा ने हाई स्टेक नागपुर स्नातक सीट से अपने उम्मीदवार सुधाकर कोहले को उतारा, तो पूर्व भाजपा विधायक अनिल सोले ने बगावत कर दी।