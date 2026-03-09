साउथ दिल्ली में साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास रविवार शाम को एक महिला पर कथित तौर पर हमला किया गया जब उन्होंने और उनकी दोस्त ने कुछ आदमियों के ग्रुप की बातों पर “आपत्ति” की। पुलिस ने बताया कि हमले का शिकार हुई महिला मणिपुर की रहने वाली है।

आरोपियों ने बेल्ट का भी इस्तेमाल किया

पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह अपने दोस्त के साथ एक पार्क में घूम रही थी, तभी उन आदमियों ने कथित तौर पर “गलत” कमेंट्स किए। एक ऑफिसर ने कहा, “जब एक महिला ने ऑब्जेक्शन किया, तो बहस शुरू हो गई, जो कथित तौर पर मारपीट में बदल गई। मणिपुर की रहने वाली महिला पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने बेल्ट का भी इस्तेमाल किया।”

ऑफिसर ने बताया कि घायल महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, और शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि उसे मामूली चोटें आई हैं और वह अभी स्टेबल है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों से संपर्क किया है और लगातार उसके कॉन्टैक्ट में हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी भरोसा दिया है।

CCTV कैमरों की फुटेज स्कैन कर रहे

पुलिस ने कहा कि वे आरोपियों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज स्कैन कर रहे हैं। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी उसी इलाके में रहते हैं या नहीं।

गौरतलब है कि ऐसी ही एक घटना कुछ ही दिनों पहले हुई थी जब साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में एक कपल ने अरुणाचल प्रदेश के तीन स्टूडेंट्स को नस्लभेदी गालियां दी थीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था और बाद में कपल को गिरफ्तार कर लिया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उक्त स्टूडेंट्स से मुलाकात की थी और मदद और न्याय का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि राजधानी में नफरत, भेदभाव, धमकी या नस्लभेदी गाली-गलौज के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी हरकतें मंजूर नहीं हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।