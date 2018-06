खेत में जबरन जुताई करने घुसा शख्स, युवक ने मां को फेंक दिया ट्रैक्टर के आगे

सोशल मीडिया पर इस वक्त दिल दहला देने वाला एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स अपनी मां को ट्रैक्टर के सामने फेंकते दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर खेती करने से रोकने के लिए बेटे ने मां को ढाल बनाया और उसे ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया। यह घटना महाराष्ट्र वाशिम जिले की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को जमीन विवाद को लेकर दो समूहों में बहस हो गई, जिसके बाद एक व्यक्ति ने इस मकसद से की दूसरा व्यक्ति जमीन पर खेती न कर सके, अपनी मां को उसके ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मां को ट्रैक्टर के आगे फेंकने वाले आरोपी बेटे और ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आरोपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जमीन पर खेती न हो सके, इस मकसद ने उसने अपनी मां को ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया।

Washim: A son threw his mother in front of a tractor to stop another man from cultivating a piece of land after the former lost to the latter in a case of dispute over this piece of land. #Maharashtra (21 June 2018) pic.twitter.com/7ITBlRvUE4

बता दें कि जमीन को लेकर मालेगांव तहसील के मुंगला गांव के राउत परिवार और दलवी परिवार के बीच झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े के संबंध में तहसील कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया था। तहसील कोर्ट ने राउत परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें जमीन पर खेती करने की परमिशन दे दी। 21 जून के दिन राउत परिवार जमीन पर खेती करने पहुंचा, जहां दलवी परिवार की तरफ से उनका विरोध किया गया। इसी विरोध के दौरान बुजुर्ग महिला को ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया गया, ताकि वहां खेती न की जा सके। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है। मालेगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरेश नैक्नावरे ने बताया कि दोनों ही परिवार के लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मामले की जांच की जा रही है।

There was a fight between two groups over land dispute. FIRs have been registered against people from both sides. 1 person has been arrested. Further investigation underway: Suresh Naiknaware,Senior Police Inspector Malegaon on an old woman thrown in front of a tractor by her son pic.twitter.com/GF0r7xRb6z

