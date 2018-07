राजस्थान में सड़क पर सरेआम गुंडई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक धान सिंह रावत के बेटे राजा का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राजस्थान के गृहमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने नियम-कानून तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। इधर राजा के विधायक पिता ने इस पूरे मामले को छोटे-मोटे बच्चों का मामला बताते हुए कह दिया है कि बेवजह छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाया जा रहा है।

धान सिंह तोमर ने यह कहा: बसवारा से विधायक धान सिंह तोमर ने कहा कि यह बच्चों का मामला है। छोटे-मोटे बच्चों के झगड़े होते रहते हैं और मैं समझता हूं कि यह बच्चों-बच्चों की बात थी। आपस में इनका कोई मुकदमा नहीं हुआ। सब राजी-राजी हैं। समझौता इन बच्चों के स्तर पर हुआ होगा, पर मुझे मालूम नहीं है। बच्चों के झगड़े में हमे नहीं पड़ना चाहिए। हमारा यह प्रयास है कि बच्चे ठीक लाइन पर चलें। मारपीट हुई तो गलत हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चों के मामले थे छोटे-मोटे निपट गया है। छोटे-मोटे मामलों को तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए।

यह है पूरा मामला: बंसवारा से भाजपा विधायक धान सिंह तोमर के बेटे की गुंडई का मामला एक सीसीटीवी फुटेज से उजागर हुआ था। बसवारा के विद्युत कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था कि विधायक के बेटे राजा अपने कुछ साथियों के साथ उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक स्विफ्ट कार को ओवरटेक कर उसे रोकते हैं और फिर अपनी गाड़ी से उतरकर स्विफ्ट चालक की धुनाई कर देते हैं। राजा एक के बाद एक कई थप्पड़ कार चालक को जड़ते हैं। इस दौरान उनके दोस्त भी कार चालक की पिटाई कर देते हैं।

पीड़ित का नाम नीरव उपाध्याय है। पीड़ित का कहना है कि कार चलाने के दौरान पास नहीं मिलने की वजह से राजा और उनके दोस्तों ने उनकी सरेराह पिटाई कर दी। दहशत की वजह से पीड़ित ने इस मामले में केस भी दर्ज नहीं करवाया था। हालांकि यह घटना 1 जून की थी, लेकिन इसका वीडियो हाल ही में सामने आया है।

देखें वीडियो:

#WATCH: Banswara BJP MLA Dhan Singh Rawat’s son Raja, thrash a man after he (man) allegedly did not let his (Raja’s) vehicle pass in Banswara’s Vidyut Colony. He overtakes the man’s car, blocks the way & thrashes him. (CCTV Footage of June 1, 2018) #Rajasthan pic.twitter.com/s6p39KvFEg

— ANI (@ANI) June 30, 2018