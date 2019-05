अमेठी से नव निर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र सिंह की शनिवार रात हत्या के बाद बरौली गांव में तनाव का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की खबर के बाद सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के लिए रवाना हो गई हैं।

इस बीच बरौली गांव के पूर्व प्रधान रहे सुरेंद्र सिंह के बेटे का कहना है कि मेरे पापा स्मृति ईरानी के करीबी सहयोगी थे और उनके लिए पूरे दिन प्रचार करते रहते थे। स्मृति ईरानी की अमेठी से जीत कर सांसद बनने की खुशी में पिताजी ने विजय यात्रा भी निकाली थी।

मृतक के बेटे ने कहा, ‘मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेसी समर्थकों को यह अच्छा नहीं लगा। हमें कुछ लोगों पर संदेह हैं।’ इस बीच पुलिस ने हत्या के इस मामले में संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अमेठी के एसपी राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले में हमने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हम अधिक सूचना जुटाने का प्रयास कर रहे है और इस मामले की जांच जारी है।

Son of Surendra Singh, ex-village head of Barauli, Amethi who was shot dead y’day: My father was a close aide of Smriti Irani&used to campaign 24/7. After she became MP, Vijay Yatra was carried out. I think some Congress supporters didn’t like it,we have suspicions on some people pic.twitter.com/JKeWj2RsMo

