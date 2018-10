राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मामूली बहस के बाद एक पूर्व सांसद के बेटे ने खुलेआम पिस्टल निकालकर सामने वाले को धमकी दी और अपनी दबंगई दिखाई। यह वाकया दिल्ली के एक बड़े फाइव स्टार होटल के बाहर हुआ है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि, “युवक एक जोड़े से उलझ जाता है और मामूली बहस के बाद अपने हाथ में पिस्टल लेकर होटल के बाहर दबंगई दिखाते हुए सामने वाले व्यक्ति को खुलेआम धमकी देता है। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी आते हैं और उस व्यक्ति को वहां से हटाकर ले जाते हैं।” यह घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। वीडियो में पिस्टल लेकर घूमने वाले व्यक्ति की पहचान मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पाडेय के रूप में की गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कर लिया है।

#WATCH A man brandishes a gun outside a 5-star hotel in Delhi on October 14. A case has been registered in connection with the incident. #Delhi pic.twitter.com/G14eqVJU0U

— ANI (@ANI) October 16, 2018