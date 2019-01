BSF के खाने पर सवाल उठाने वाले जवान के बेटे की संदिग्ध हालत में मिली लाश

सैनिको को कथित रूप से खराब गुणवत्ता वाले भोजन देने की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2017 में तेज बहादुर यादव ने वीडियो बनाकर सेना को दिए जाने वाले घटिया क्वालिटी के खाने की पोल खोली थी। गुरुवार को देर रात तेज बहादुर के बेटे रोहित (22) का शव रेवाड़ी के शांति विहार आवास पर मिला। पुलिस ने मामले में आत्महत्या का शक जाहिर किया है।

एएनआई को एक पुलिसकर्मी ने बताया, “हमें फोन पर सूचित किया गया कि रोहित ने आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल पर हमने पाया कि कमरा (जिसमें रोहित था) भीतर से लॉक था और शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी।” पुलिस ने बताया कि रोहित के पिता तेज बहादुर कुंभ मेला गए हुए हैं। पुलिस ने पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Haryana: Police says, “We received a call that Rohit has committed suicide. At the crime spot, we discovered that the room was locked from inside. The body was lying on the bed. There was a pistol in his hands. His father has gone to attend Kumbha Mela; we have informed him.” pic.twitter.com/WuJeeeL8J9

