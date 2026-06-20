शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ‘कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं लेकिन वफादार नहीं होते।’ माना जा रहा है कि संजय राउत ने इसके जरिये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को जवाब दिया है।

शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट ने शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक-दूसरे पर निशाना साधा था।

कुत्ते झुंड में आकर भौंकते हैं…

रैली में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं के बयानों को लेकर उन पर हमला किया था। शिंदे ने कहा था, ‘यह शेर आपके सामने है, कुत्ते झुंड में आकर भौंकते हैं, शेर अकेला आता है।’

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) में इन दिनों बगावत तेज है और पार्टी के 6 सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार किया हुआ है। बागी सांसदों में नागेश आष्टिकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी

शिवसेना (यूबीटी) की ओर से शनिवार को एक बार फिर बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बागी सांसदों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राउत ने कहा था कि पार्टी बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करवाने की पूरी कोशिश करेगी।

‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर चर्चा

महाराष्ट्र की राजनीति में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर काफी चर्चा हुई है। ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत यह कहा जा रहा है कि शिवसेना (यूबीटी) से बगावत करने वाले ये सांसद सहित कुछ और नेता एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं।

कांग्रेस में विलय संबंधी दावों को किया खारिज

इस बीच, पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से बागी सांसदों के उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि उन्हें इस बात का डर था कि शिवसेना (यूबीटी) का कांग्रेस में विलय हो सकता है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना किसी के साथ विलय करने के लिए नहीं बनी है। ठाकरे ने कहा, ”अगर 30 साल तक सहयोगी रहने के बावजूद हमने बीजेपी के साथ विलय नहीं किया, तो हम कांग्रेस के साथ विलय कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे गहरे राजनीतिक मतभेद रहे हैं लेकिन उसने कभी भी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि बीजेपी कर रही है।

‘एडवांस में दिए जा रहे 15 करोड़’

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) बड़ी टूट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस बीच, संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।