उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता के चाचा ने आरोपी विधायक पर उनके द्वारा गुंडे भेजने और गांव वालों को धमकाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के चाचा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया- ”आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कुछ गुंडे गांव वालों को चुप रहने की धमकी दे रहे हैं। कल (शुक्रवार, 13 अप्रैल) को दो कारों में भरकर पहुंचे गुंडों ने मुंह बंद रखने या गांव छोड़ने की धमकी दी। दो लोग लापता चल रहे हैं।” बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद शुक्रवार को ही आरोपी विधायक को सीबीआई ने पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने तड़के करीब साढ़े चार बजे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इंदिरा नगर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सात दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। शनिवार (14 अप्रैल) को कोर्ट में पेशी के दौरान जाते वक्त कुलदीप सेंगर काफी भावुक नजर आए, वह लगभग रोने लगे थे। वह कह रहे थे कि भगवान पर भरोसा है, चिंता मत करो सब खुल जाएगा।

Some goons of Kuldeep Sengar (accused BJP MLA) are threatening villagers to keep quiet. Yesterday they went there in two cars and threatened them to keep quiet or leave the village.Two people are missing: Uncle of #UnnaoCase victim pic.twitter.com/CXOuB65ObE

