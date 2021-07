NASA ने शेयर की भारतीय इंटर्न की हिंदू देवी-देवताओं संग तस्वीर, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

NASA द्वारा जारी एक तस्वीर के चलते भारत में सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। सोशल मीडिया के घमासान से पहले आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल नासा ने 9 जुलाई को अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से उन प्रतिभागियों की तस्वीर शेयर की जिनको इस साल इंटर्नशिप का मौका मिला है। इनमें एक भारतीय प्रतिभागी भी शामिल हैं, जिसकी तस्वीर में वह हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर और मूर्तियों के साथ दिखाई दे रही हैं। इतना होना था कि सोशल मीडिया पर दो धड़े आपस में भिड़ गए। कोई इसे भारतीय संस्कृति की पहचान बताने लगा तो कोई इसे नासा द्वारा साइंस का सत्यानाश बताने में जुट गया।

जिस भारतीय प्रतिभागी को इस साल NASA में इंटर्नशिप का मौका मिला है, उनका नाम प्रतिमा रॉय है। प्रतिमा तस्वीर में NASA की टीशर्ट पहने हुए हैं, साथ ही उनकी स्टडी टेबल पर सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखी हुई हैं, इसके अलावा दीवारों पर भी राम सीता, ब्रह्मा व अन्य देवियों की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसी टेबल पर एक लैपटॉप भी रखा गया है जिस पर नासा का लोगो नजर आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मौजूद लोग इस तस्वीर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे, एक यूजर ने लिखा कि इस तस्वीर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि साइंस का नाश कर दिया नासा ने। हालांकि ज्यादा ट्वीट में इस तस्वीर की सराहना ही की गई है, लोग इसे भारत के लिए गौरवमयी पल करार दे रहे हैं।

एक यूजर ने इसको ट्रोल करने वालों को निशाने पर लेते हुए लिखा कि अगर चौथी तस्वीर में लड़की हिजाब पहनी हुई होती, तो इसकी तारीफ की जा रही होती, इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया जाता, लेकिन यहां एक हिंदू लड़की माथे पर टीका लगाए और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाए बैठी है तो लोग गालियां देने लगे, इस पर आपत्ति दर्ज कराने लगे। ये अपने आप में पिछड़ापन है।

The fact that if the #4th pic was of girl wearing #hijab, then it would have been celebrated, respect for diversity, empowerment. But a #hindu girl wearing #bindi and idols of Gods, is abused, asked to take down that image, called backward. It itself shows #HinduPhobia .

