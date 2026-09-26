बिहार के जमुई में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर पीड़िता और उसके दोस्त के एआई से बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में दर्ज की गई है।

पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक, ‘किशोरी कुमार यादव’ यूजर आईडी से अपलोड किए गए वीडियो ‘भ्रामक और फर्जी’ थे।

शुक्रवार रात जारी बयान में जमुई पुलिस ने कहा कि ऐसे वीडियो क्लिप अपलोड करने से लड़की की पहचान उजागर हुई और इससे सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। जमुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया था।

पॉक्सो, आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत साइबर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

लड़की और उसका दोस्त एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं। 19 सितंबर की शाम को कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। दो दिन बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

पुलिस ने बताया कि मामले में तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया और उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।

सीएमओ के कर्मचारी के खिलाफ भी हुई FIR

इसके अलावा, जमुई मामले में पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के X हैंडल पर शेयर करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पटना पुलिस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर पटना के सचिवालय थाने में एएसआई की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

एएसआई ने शिकायत में दावा किया कि जांच में पता चला है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत एक स्टेनोग्राफर ने यह तस्वीर X पर अपलोड की थी। शिकायत में तस्वीर को फॉरवर्ड करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है।

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19 सितंबर को ट्यूशन के बाद घूमने गए युवती और उसके दोस्त को कुछ लोगों ने घेर लिया। इस दौरान नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसके दोस्त के साथ मारपीट की गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।