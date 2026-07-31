पटना के बांकीपुर उपचुनाव में शुक्रवार को कम भीड़ वाले मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने वाली एक महिला सरकारी कर्मचारी ने अपनी पसंद बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने निराशा भरे लहजे में कहा, “सबकी आंखों पर भाजपा की पट्टी बंधी” है। वहीं, कुछ ही किलोमीटर दूर एक मतदाता को मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मतदान केंद्र में प्रवेश करते हुए “जय जनसुराज, जय प्रशांत” दोहराते हुए सुना गया।

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान शाम 8:30 बजे तक मतदान प्रतिशत 34.2% रहा। इस बीच तीनों प्रमुख उम्मीदवार- भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के प्रशांत किशोर लगातार मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे।

प्रशांत किशोर इस दौरान काफी सक्रिय नजर आए। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई थी। जिसकी वजह से इस सीट पर सभी की नजर बनी हुई है।

बुधवार शाम को हिरासत में लिए गए दो जेएसपी कार्यकर्ताओं के अज्ञात ठिकाने को लेकर जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ऋतुराज कुमार सिंह के साथ तीखी बहस के बाद किशोर ने गुरुवार सुबह दरियापुर गोला के पास डलडाली में मतदान अधिकारियों पर दबाव बनाकर खराब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को ठीक करवाया।

झड़पों पर प्रतिक्रिया देते हुए किशोर ने जक्कनपुर पुलिस से कहा, “या तो हमारे हिरासत में लिए गए दोनों कर्मचारियों का पता बताएं या अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार रहें।” इसके बाद जक्कनपुर एसएचओ ने किशोर पर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का आरोप लगाया।

कई इलाकों में जन सुराज और भाजपा समर्थकों के बीच तनाव भी देखा गया। एसके नगर में जेएसपी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा का नेतृत्व अभिषेक बंटी कर रहे थे, जिन्हें उपचुनाव से हटने के लिए मजबूर किया गया और उनकी जगह सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। आनंदपुरी में एक मतदान केंद्र के पास हुई एक अन्य घटना में पूर्व विधायक और जेएसपी नेता किशोर कुमार मुन्ना को भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीखी बहस के बाद धक्का दे दिया।

मतदाताओं ने क्या कहा?

जक्कनपुर, कदमकुआं, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के मतदाताओं की राय भाजपा और जेएसपी के बीच सीधे मुकाबले की ओर इशारा कर रही है कदमकुआं समेत सामान्य जाति बहुल इलाकों में भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ, जबकि जक्कनपुर और अन्य क्षेत्रों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। भाजपा 1995 से लगातार बांकीपुर सीट जीतती आ रही है।

कदमकुआं के एक मतदाता रणजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि हम भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को देखते हैं, उम्मीदवार को नहीं। प्रशांत किशोर अंतर को कम कर रहे हैं, लेकिन शायद वे भाजपा के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाएंगे।

जक्कनपुर में मतदान के दौरान सियाली माहौल गरम दिखा। मतदान केंद्रों के बाहर कई मतदाता बीजेपी को लेकर खुलकर बातचीत करते नजर आए। कुछ लोगों का कहना था कि पार्टी “सत्ता के नशे” में है और अब उसे चुनौती मिल सकती है। स्थानीय मतदाता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि देखते हैं क्या प्रशांत किशोर बीजेपी का खेल बिगाड़ पाते हैं।

वहीं, खैतान मार्केट में मतदान केंद्र जाते समय एक मतदाता ने “जय जन सुराज, जय प्रशांत ” के नारे सुनाई दिए। एक मतदाता ने कहा, “प्रशांत किशोर ने जाति और धर्म की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया है। हमें एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है, और पीके बाकी सभी से बहुत आगे हैं।”

सब्जी बाग जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। वहां आरजेडी से दूर होकर जेएसपी की ओर रुझान के स्पष्ट संकेत मिले। स्थानीय मतदाता सैयद अबू मुस्तफा ने कहा कि हमें प्रशांत में भाजपा को चुनौती देने की क्षमता दिखती है, इसीलिए हम आरजेडी की रेखा गुप्ता की बजाय प्रशांत का समर्थन कर रहे हैं।

मंदिरी, जो कि पारंपरिक रूप से आरजेडी का गढ़ माना जाने वाला और यादवों की घनी आबादी वाला इलाका है। वहां भी बदलाव के संकेत दिखाई दिए। पिंटू यादव ने कहा कि अगर हम यादव हैं और हरे तौलिए पहनते हैं तो क्या हुआ? हमने इस बार प्रशांत का समर्थन किया है।

इसी तरह, राजपुल क्षेत्र के कई मतदाताओं ने जो पारंपरिक रूप से भाजपा के प्रति वफादार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बदलाव का विकल्प का चुना है। राज कुमार मेहता ने कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है और भाजपा हर बूथ पर दखलंदाजी नहीं करती है, तो प्रशांत सबको चौंका सकते हैं। हालांकि सफलता और असफलता के बीच कई रुकावटें हैं, लेकिन बांकीपुर का किला अब अपनी पहली वास्तविक दरारें जरूर दिखाने लगा है।

भाजपा का गढ़

पटना के मध्य में स्थित शहरी विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का अभेद्य गढ़ माना जाता रहा है। प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, आवासीय क्षेत्रों और विविध जनसांख्यिकीय क्षेत्रों से युक्त इस सीट पर ऐतिहासिक रूप से सामान्य जाति के मतदाताओं का मजबूत समूह और मध्यम वर्ग के मतदाताओं की उच्च भागीदारी रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा को निर्णायक जनादेश प्राप्त हुए हैं।

बांकीपुर उपचुनाव बिहार की बदलती राजनीति की बड़ी परीक्षा बन गया है। जहां आरजेडी पारंपरिक रूप से अपने प्रमुख मुस्लिम-यादव गठबंधन पर निर्भर रही है। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने इस चुनाव को त्रिकोणीय और दिचचस्प बना दिया है। जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने और जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर समर्थन जुटाने की रणनीति के साथ जेएसपी का अभियान इस बात की परीक्षा है कि क्या बिहार की शहरी सीटों पर एक नया राजनीतिक विकल्प पारंपरिक दलों के मजबूत गढ़ में सेंध लगा सकता है। बांकीपुर का नतीजा इसी सवाल का जवाब देने वाला अहम संकेत माना जा रहा है।

‘…नौकरी जाएगी’ जक्कनपुर थाने में SHO से भिड़े प्रशांत किशोर की चेतावनी, बांकीपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बुधवार देर रात पटना के जक्कनपुर थाना परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लेने के मामले में थाना प्रभारी (SHO) ऋतुराज कुमार सिंह से जवाब मांगा। पढ़ें पूरी खबर।